Харри Кейн: «Месси – невероятный игрок, он столько всего потрясающего сделал в футболе. Я испытываю огромное уважение к Лео»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высоко отозвался о форварде « Интер Майами » Лионеле Месси . – Вы пересекались с Месси в том самом противоречивом матче ЧМ-2026 – полуфинале между Англией и Аргентиной .
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