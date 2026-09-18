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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Харри Кейн: «Месси – невероятный игрок, он столько всего потрясающего сделал в футболе. Я испытываю огромное уважение к Лео»

Нападающий «Баварии»  Харри Кейн высоко отозвался о форварде « Интер Майами »  Лионеле Месси . – Вы пересекались с Месси в том самом противоречивом матче ЧМ-2026 – полуфинале между Англией и Аргентиной .

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