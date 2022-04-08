Президент «Урала»: «Можем потерять где-то 500 млн рублей из-за судейского решения. Кто мне эти деньги вернет?»

Григорий Иванов сообщил, что «Урал» может потерять 500 миллионов рублей в случае вылета из РПЛ. – Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона – действенная мера? – Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей.