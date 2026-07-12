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Русская весна

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Паника в Киеве: секретарь комитета Рады признал бессилие Украины перед угрозой открытия второго фронта (ВИДЕО)

Паника в Киеве: секретарь комитета Рады признал бессилие Украины перед угрозой открытия второго фронта (ВИДЕО)

В Верховной раде Украины прозвучало заявление, которое фактически стало признанием стратегической беспомощности киевского режима.

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