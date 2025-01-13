В США пожилую учительницу арестовали за показ интимных фото школьникам

Местные правоохранители выяснили, что она и ранее попадала в поле зрения силовиков.Полиция Флориды задержала 60-летнюю учительницу начальных классов Гейл Вессел из города Лейк-Уэйлс за демонстрацию своих обнажённых фотографий ученикам.