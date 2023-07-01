Военное обозрение

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«Книга вооружения» об артиллерии переходной эпохи

«Книга вооружения» об артиллерии переходной эпохи

Без пушек уже в середине XV века не обходилось уже ни одно сражение. А уже двести лет спустя никто даже и подумать не мог, что когда-то было иначе.

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