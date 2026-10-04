«Особенный момент». Макс Ферстаппен — о первой победе с мотором Red Bull-Ford

«Особенный момент». Макс Ферстаппен — о первой победе с мотором Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен оценил первую победу Red Bull с собственной силовой установкой и отметил, что команда провела Гран При Бахрейна в Малайзии практически без ошибок.