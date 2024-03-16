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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском: «Спасибо за поддержку. Очень рад победе и моему голу»

20-летний полузащитник забил первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0).

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