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В Госдуме призвали взять Telegram под защиту

В Госдуме призвали взять Telegram под защиту

Мессенджер Telegram нужно взять под защиту из-за его высокой значимости для россиян. С соответствующим призывом в интервью изданию «Коммерсант» выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

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