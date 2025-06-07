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Володин: ФРГ все больше втягивается в военные действия против РФ

Володин: ФРГ все больше втягивается в военные действия против РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил обращение главе немецкого Бундестага и лидерам пяти парламентских фракций ФРГ, в котором заявил, что планы по организации производства ракет на украинской территории все сильнее вовлекают Германию в военный конфликт с Россией.

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