Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 053 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия
    Разрешите мне подсказать, 10 лет назад развелась с мужем, причина самая банальная, сначала была в шоке, старший сын у...И вот ей уже за 5...
  • Александр Григоров
    А не подскажете в чем это наслаждение выражается?И вот ей уже за 5...
  • Ирина Черных
    В возрасте за 50+ многие женщины живут "для себя", то есть наслаждаются жизнью. И правильно делают.И вот ей уже за 5...

Глава семьи, но не добытчик. О чем мечтают современные патриархи

Глава семьи, но не добытчик. О чем мечтают современные патриархи

«Мужчина всегда был главой семьи, но никогда не был единственным добытчиком. Попытка женщин навесить на мужчин функцию добычи - это циничная манипуляция с целью украсть у них власть и влияние, но при этом скинуть на них функцию обеспечения семьи, часть которой всегда была на женщине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
D
Dushka
Кто имеет мозги, тот и глава семьи. А когда мозги пропиты или просто отключены, зачем такой глава? Независимо - мужчина или женщина
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх