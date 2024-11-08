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Во Владивостоке учителя обсудили результаты введения шахмат в школьную программу

Во Владивостоке учителя обсудили результаты введения шахмат в школьную программу

Во Владивостоке учителя обсудили итоги проекта «Интеллектуальное поколение», сообщает PRIMPRESS. Участники проекта «Интеллектуальное поколение» встретились во время осенних каникул в школе № 40, чтобы обсудить результаты интеграции курса «Шахматы» в процесс обучения младшеклассников.

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