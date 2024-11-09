МО РФ показало кадры удара по местам размещения ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео удара артиллеристов группировки войск "Север" по местам временного размещения личного состава и боевой техники украинских войск в Сумской области.
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