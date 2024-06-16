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Иерей Артемий Васин принял участие в обучающем курсе по программе ´Социально-психологические и информационные технологии рабо...

Иерей Артемий Васин принял участие в обучающем курсе по программе ´Социально-психологические и информационные технологии рабо...

C 3 по 7 июня 2024 года клирик Иверского храма г. Бобруйска иерей Артемий Васин принял участие в обучающем курсе по программе ´Социально-психологические и информационные технологии работы с молодежью´ для руководителей епархиальных отделов Белорусской Православной Церкви по работе с молодежью, который прошел в Минске по благословению Высокопреосвящ .

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