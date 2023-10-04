Губернатор Брянской области перечислил районы, попавшие под интенсивный обстрел ВСУ

Александр Богомаз отметил, что ВСУ, используя РСЗО, применили кассетные боеприпасыГубернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня утром в своём телеграм-канале сообщил, что ВСУ применили кассетные боеприпасы.
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