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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Свердловчанка, уехавшая в Польшу, обрушилась с критикой на закон об абортах

Уроженка Екатеринбурга, эмигрировавшая в Польшу в 2015 году, убеждена в том, что закон об абортах, который действует в стране с конца 2021 года, привел к росту подпольных операций по прерыванию беременности.

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