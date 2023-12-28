Свердловчанка, уехавшая в Польшу, обрушилась с критикой на закон об абортах

Уроженка Екатеринбурга, эмигрировавшая в Польшу в 2015 году, убеждена в том, что закон об абортах, который действует в стране с конца 2021 года, привел к росту подпольных операций по прерыванию беременности.
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