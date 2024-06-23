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  • Александр Тарасов
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  • Eduard
    Поищите его в интернете!Скачайте,в телефон переместите,а там установите.Не сложно!Кто не успел, тот...
  • Вячеслав Кудрявцев
    возникает вопрос нахера вы туда претесь«Турист беззащите...

На Крите случайно нашли сооружение, напоминающее мифический лабиринт Минотавра

На Крите случайно нашли сооружение, напоминающее мифический лабиринт Минотавра

Археологи нашли на греческом острове Крит знаменитый “лабиринт Минотавра”. Это сооружение упоминается в мифах Древней Греции, однако до сих пор обнаружить какие-либо признаки его существования не удавалось.

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