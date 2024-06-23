На Крите случайно нашли сооружение, напоминающее мифический лабиринт Минотавра

Археологи нашли на греческом острове Крит знаменитый “лабиринт Минотавра”. Это сооружение упоминается в мифах Древней Греции, однако до сих пор обнаружить какие-либо признаки его существования не удавалось.
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