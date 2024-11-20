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Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

С 1 января 2025 года будут повышены пенсии и работающих, и неработающих россиян. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.

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