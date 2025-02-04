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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Дума маркетплейсларны Россия товарларына өстенлек бирергә мәҗбүр итәргә тәкъдим итте

Дәүләт Думасы депутатлары Федераль Җыен түбән палатасына яңа закон проектын кертте. Әлеге закон маркетплейсларны Россиядә җитештерелгән товарларны каталогның яки эзләү нәтиҗәләре чыгарылган битнең беренче биш позициясендә күрсәтергә мәҗбүр итәргә тиеш.

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