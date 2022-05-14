Джейлен Браун: «Седьмой матч – два главных слова в баскетболе»

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун поделился ожиданиями от седьмого матча серии с «Милуоки» (3-3), который пройдет на домашней арене «кельтов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх