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1814 бриллиантов и других камней появились в деле дагестанских банкиров

1814 бриллиантов и других камней появились в деле дагестанских банкиров

Правоохранители арестовали банковскую ячейку с большим количеством драгоценностей.В деле бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка, который в числе других банкиров подозревается в помощи одному из местных заводов в получении незаконного кредита, появились 1814 драгоценных камней.

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