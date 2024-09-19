1814 бриллиантов и других камней появились в деле дагестанских банкиров

Правоохранители арестовали банковскую ячейку с большим количеством драгоценностей.В деле бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка, который в числе других банкиров подозревается в помощи одному из местных заводов в получении незаконного кредита, появились 1814 драгоценных камней.
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