Весь диапазон: ужесточаются требования к рекламе кредитов

С 21 января ужесточаются требования к рекламе кредитных продуктов и микрозаймов. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны указывать на своих сайтах весь диапазон ставок и полную стоимость кредита, пишет Forbes.
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