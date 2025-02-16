Битва за Даманский: почему советских пограничников вооружали палками

Самый крупный вооруженный конфликт между СССР и Китаем после длительного периода дружественных отношений случился в 1969 году на острове Даманском, что на реке Уссури вблизи от советско-китайской границы.
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