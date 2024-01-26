Психолог Кирсанова: синдром отложенной жизни лишает человека радости

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова рассказала, как справиться с синдромом отложенной жизни, при котором человеку кажется, что в настоящий момент он лишь готовится начать жить.
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