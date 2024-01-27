Овечкин забил 831-й гол в НХЛ и прервал серию из 8 игр без шайб. До Гретцки – 63 гола

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». Форвард отметился голом на 59-й минуте в третьем периоде при игре в большинстве, сделав счет 3:4.