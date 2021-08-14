Ну наконец-то: во Владивостоке реконструируют главную набережную города

Во Владивостоке реконструируют набережную Спортивной гавани. О планах на будущий год по реконструкции главной набережной города рассказал мэр Константин Шестаков на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и коллективом ОАО "РЖД", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.