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Ну наконец-то: во Владивостоке реконструируют главную набережную города

Ну наконец-то: во Владивостоке реконструируют главную набережную города

Во Владивостоке реконструируют набережную Спортивной гавани. О планах на будущий год по реконструкции главной набережной города рассказал мэр Константин Шестаков на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и коллективом ОАО "РЖД", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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