Царьград

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Власти посчитали, сколько туристов побывало в каникулы в Свердловской области

Власти посчитали, сколько туристов побывало в каникулы в Свердловской области

Свободных мест в загородных отелях и базах почти не было, а на горнолыжных трассах царил небывалый ажиотажКоличество туристов, побывавших в Свердловской области в новогодние каникулы 2023 года, в полтора раза превысило прошлогодние показатели.

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