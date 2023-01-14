Власти посчитали, сколько туристов побывало в каникулы в Свердловской области

Свободных мест в загородных отелях и базах почти не было, а на горнолыжных трассах царил небывалый ажиотажКоличество туристов, побывавших в Свердловской области в новогодние каникулы 2023 года, в полтора раза превысило прошлогодние показатели.
Свободных мест в загородных отелях и базах почти не было, а на горнолыжных трассах царил небывалый ажиотажКоличество туристов, побывавших в Свердловской области в новогодние каникулы 2023 года, в полтора раза превысило прошлогодние показатели.
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