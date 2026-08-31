Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Самаре

Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Самаре

В социальных медиа сообщается, что в Самаре отец систематически использует недопустимые методы воспитания в отношении своего сына, в том числе применяет в отношении него физическую силу.

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