Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Самаре

В социальных медиа сообщается, что в Самаре отец систематически использует недопустимые методы воспитания в отношении своего сына, в том числе применяет в отношении него физическую силу.
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