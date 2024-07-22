Новый лидер консерваторов Великобритании будет объявлен 2 ноября

Имя нового лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии будет оглашено 2 ноября. Партия заявила, что бывший премьер-министр, который привел консерваторов к самому крупному поражению в их истории 4 июля, останется исполняющим обязанности лидера до этой даты, сообщает Sky News в понедельник, 22 июля.