Байден обвинил Китай в вымирании панголинов и пригрозил санкциями

Президент США Джо Байден в пятницу, 3 ноября, пригрозил отдать распоряжение о применении ряда запретов в отношении Китая, если тот до конца текущего года не прекратит импорт и использование в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих – панголинов, – сообщают СМИ.