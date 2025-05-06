Историю Вселенной придется переписать: обнаружены галактики, которые не должны существовать

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает удивлять научное сообщество революционными открытиями. Астрономы обнаружили три аномальные галактики, существовавшие всего через 500 млн лет после Большого взрыва, что ставит под сомнение современные представления о формировании ранней Вселенной.
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