Члены Конгресса выступили за применение ядерного оружия президентом США без их одобрения. Украинские нацисты уже готовы к ядерному апокалипсису

Американское издание The New York Times сообщило, что ряд американских конгрессменов выступили за применение президентом США ядерного оружия без одобрения Конгресса в случае атаки со стороны другого государства.
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