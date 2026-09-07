Страна и люди
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Страна и люди

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Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью задержали за хищение топлива на 1 млн рублей

Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью задержали за хищение топлива на 1 млн рублей

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Подмосковью Сергей Мальков был задержан по подозрению в присвоении горюче-смазочных материалов, которые принадлежали ГУ МВД России по Московской области.

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