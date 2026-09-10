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Русская весна

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Новые прилёты в Киеве и Днепропетровске (ВИДЕО)

Новые прилёты в Киеве и Днепропетровске (ВИДЕО)

Днём 10 сентября в Киеве и Днепропетровске фиксируются новые прилёты. В столице Украины поражена очередная АЗС: сообщается об ударе БПЛА по автозаправочной станции рядом с ТРЦ «Республика Парк».

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