Новые прилёты в Киеве и Днепропетровске (ВИДЕО)

Днём 10 сентября в Киеве и Днепропетровске фиксируются новые прилёты. В столице Украины поражена очередная АЗС: сообщается об ударе БПЛА по автозаправочной станции рядом с ТРЦ «Республика Парк».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Евросоюз ввёл сан...
- Евросоюз ввёл сан...
- Отец и дочь получ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым