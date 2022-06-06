Невзорову предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги»

Журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его супруге Лидии Невзоровой предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги» перед страной, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.