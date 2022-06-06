Театр абсурда

7 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Руководство фашистов Бандерлогии должно быть уничтожено...«Надо брать приме...
  • mark kapustin
    Согласен.Михаил Хазин: Зап...
  • Александр Киевская Русь
    Если Европа и США так и не поняли, что на Украине с 2014 года правят фашисты,  то  вряд-ли они отступят  от санкций. ...Седьмой пакет ант...

Невзорову предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги»

Невзорову предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги»

Журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его супруге Лидии Невзоровой предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги» перед страной, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх