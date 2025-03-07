Собянин: город выделил гранты в сфере лечения онкозаболеваний у детей

Для обеспечения передовых методов лечения онкологических заболеваний у детей, правительство Москвы предоставило гранты Морозовской детской городской клинической больнице и Научно-практическому центру специальной медицинской помощи детям имени В.
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