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Закон, порядок, государство

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Волгоградский гарнизонный Дом офицеров передал очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО

Волгоградский гарнизонный Дом офицеров передал очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО

Неравнодушные граждане смогли собрать для защитников всё самое необходимое: одежду, продукты длительного хранения, медикаменты и бинты.

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