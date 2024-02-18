Президент Литвы назвал санкции ЕС против России неэффективными

Санкционные меры со стороны Европейского союза (ЕС) в отношении России работают неэффективно. Такое заявление 17 февраля сделал президент Литвы Гитанас Науседа в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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