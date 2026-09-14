Глава НАБУ заявил, что ему никто не вручал «пидозру» от генпрокурора Украины

Конфликт между ключевыми антикоррупционными органами Украины и Офисом генерального прокурора перешёл в публичную плоскость с обменом обвинениями, которые обе стороны предпочитают озвучивать через мессенджеры и прессу, а не через официальные процессуальные документы.