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Мировое обозрение

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Глава НАБУ заявил, что ему никто не вручал «пидозру» от генпрокурора Украины

Глава НАБУ заявил, что ему никто не вручал «пидозру» от генпрокурора Украины

Конфликт между ключевыми антикоррупционными органами Украины и Офисом генерального прокурора перешёл в публичную плоскость с обменом обвинениями, которые обе стороны предпочитают озвучивать через мессенджеры и прессу, а не через официальные процессуальные документы.

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