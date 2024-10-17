В России ​​начали массово изымать из оборота БАД с регистрацией в Армении

Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 тысяч упаковок биологически активных добавок (БАД), зарегистрированных в Армении и имеющих в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм), а также регулирующий циркадные ритмы мелатонин.
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