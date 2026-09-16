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Газета.ру

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Экономист Балынин: пенсия вырастет на 42%, если отсрочить ее выход на пять лет

Экономист Балынин: пенсия вырастет на 42%, если отсрочить ее выход на пять лет

Если россияне будут выходить на пенсию на пять лет позже, то она возрастет более чем на 40%. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал ТАСС.

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