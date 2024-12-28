Юрист Гусятникова рассказала о новых беспроцентных займах от МФО для заемщиков

После того как Банк России ужесточил лимиты по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, микрофинансовые организации стали применять новые уловки для отъема денег россиян - беспроцентные займы.
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