‼️🇺🇦🔥Небо над Одессой застилает чёрный дым: пылают логистические центры врага ▪️Пожары на складах «Новой почты» бушуют после ночных ударов.
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