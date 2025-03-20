Путь к миру: из хаоса безумия в царство здравого смысла

5 марта 2025 года американская New York Times опубликовала стенограмму речи Дональда Трампа в Конгрессе под заголовком «Революция здравого смысла», признав таковой программу президента США в области безопасности, торговли, иммиграции.
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