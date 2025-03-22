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ZB1! - Will Donald Trump Pump The Bond Market?

ZB1! - Will Donald Trump Pump The Bond Market?

ZB1! - Will Donald Trump Pump The Bond Market? U.S. Treasury Bond Futures CBOT:ZB1! LegendSince On Wednesday, Trump mentioned the need to lower interest rates as the tariffs will have major effects with the rates being where they are at now.

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