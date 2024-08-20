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Трамп: Харрис заявила, что не будет участвовать в дебатах 4 сентября на Fox News

Трамп: Харрис заявила, что не будет участвовать в дебатах 4 сентября на Fox News

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его оппонент от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис, отказалась участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября.

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