Трамп: Харрис заявила, что не будет участвовать в дебатах 4 сентября на Fox News

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его оппонент от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис, отказалась участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября.
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