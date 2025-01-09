Центробанки Азии сталкиваются с проблемой — растущий курс доллара

Центральные банки Азии сталкиваются с серьезной проблемой: растущий курс доллара, сообщает CNBC. Неуклонный рост курса доллара привел к тому, что азиатские валюты, такие как японская иена, южнокорейская вона, китайский юань и индийская рупия, упали до многолетних минимумов по отношению к нему.