⚡⚡ Временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Крыма будет Ольга Растригина Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
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⚡⚡ Временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Крыма будет Ольга Растригина Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.