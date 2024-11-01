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Царьград

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"Путин знает, что делает": Разговор с одесситом, который не пропустит цензура Киева

"Путин знает, что делает": Разговор с одесситом, который не пропустит цензура Киева

Делиться своими внутренними переживаниями одессит будет только с проверенным одесситом. А сейчас это ох как сложно – город, действительно, наводнён и провокаторами, и просто полезными… назовём их простаками, не говоря уже о сотрудниках ведомств, выискивающих якобы предателей.

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