"Путин знает, что делает": Разговор с одесситом, который не пропустит цензура Киева

Делиться своими внутренними переживаниями одессит будет только с проверенным одесситом. А сейчас это ох как сложно – город, действительно, наводнён и провокаторами, и просто полезными… назовём их простаками, не говоря уже о сотрудниках ведомств, выискивающих якобы предателей.