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Тренер Гладилин посоветовал "Спартаку" не искать нового тренера за рубежом

Тренер Гладилин посоветовал "Спартаку" не искать нового тренера за рубежом

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что если руководство клуба после поражения в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела" (0:2) захочет сменить тренера, то не стоит обращаться к специалистам из-за границы.

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