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Нагучев о Дивееве: «Восхитили слова «В Лукаку же ничего нет». Так от тебя толстый Азар убежал на 90-й минуте! Может, в тебе ничего нет?»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о словах защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева о форварде сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

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